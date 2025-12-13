Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Editorial

Desenvolvimento no campo e na cidade

Leia o Editorial publicado no Jornal do Povo, na edição que circula neste sábado (13)

Redação RCN67

Leia o Editorial publicado no Jornal do Povo, na edição que circula neste sábado (13). Foto: Divulgação/Assessoria.
Leia o Editorial publicado no Jornal do Povo, na edição que circula neste sábado (13). Foto: Divulgação/Assessoria.

Três Lagoas vai de vento em popa rumo ao progresso. Impulsionada pela indústria da celulose e papel, além de muitas outras instaladas no Distrito Industrial, tornou-se progressista, além de registrar elevado crescimento populacional nos últimos dez anos. Enfim, pode se dizer que é um oásis de prosperidade, se comparada a inúmeras cidades do país. Na última edição da revista Veja Negócios, que analisou o “melhor do Brasil urbano”, constam dados estatísticos de vários segmentos sobre a organização das cidades e Três Lagoas, figura entre as 50 melhores cidades de porte médio quando aponta indicadores fiscais, de emprego e renda e comércio exterior.

Temos pela frente uma árdua jornada para alcançar níveis de excelência na educação, saúde, na mobilidade e acesso digital, desenvolvimento e responsabilidade social, entre outros, embora a infraestrutura urbana seja muito satisfatória, considerando a universalização do abastecimento de água potável e nos bons índices de instalação de redes para a captação de esgoto. A drenagem de águas pluviais acompanha a implantação da pavimentação asfáltica urbana. Por outro lado, quando a administração municipal ingressa no programa Cidade de Empreendedora promovido pelo Sebrae com a finalidade de elaborar um plano abrangente para o desenvolvimento de Três Lagoas, resta a certeza de que estamos caminhando para um rumo que conceituará a cidade entre as mais prósperas e desenvolvidas do país.

Notícias Relacionadas

A indústria na atualidade nos impulsiona, gera renda e oportunidades de negócios, os quais possibilitam nossa afirmação socioeconômica. A adoção de estratégias para a ampliação da atividade fabril, diversificação e incremento de culturas no campo são indispensáveis para a geração de novas oportunidades em um Estado como o nosso, que tem milhões de hectares disponíveis para receber novas culturas. Esta semana foi solenemente marcada pelo lançamento de estímulo e incremento da citricultura em nosso município e região. Com a queda da produção da laranja no vizinho estado de São Paulo, por conta da degradação sanitária de laranjais, estamos abrindo em nosso estado uma nova fronteira de oportunidade para o agronegócio, que poderá redundar na instalação de indústria de processamento da laranja, cujo mercado não tem limites mundo afora.

E, por via de consequência, mais mão de obra e renda, serão ampliadas tanto no município como para toda a região. Inquestionavelmente, estamos nos consolidando como polo industrial, pronto para ampliar oportunidades, e sobretudo, gerar mais riqueza e fartura para uma enorme legião de brasileiros que continuam chegando em nossa cidade para fazer dela a sua seara de trabalho, além de elevados investimentos financeiros. O desenvolvimento da atividade do campo, está entrando em fase de mais aquecimento. Mas, seria melhor ainda, se outras novas indústrias fossem estimuladas para escolherem Três Lagoas e aqui se instalarem. A cidade está se preparando dia a após dia para tempos de mais prosperidade e desenvolvimento.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos