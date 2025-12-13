Desenvolvimento no campo e na cidade

Temos pela frente uma árdua jornada para alcançar níveis de excelência na educação, saúde, na mobilidade e acesso digital, desenvolvimento e responsabilidade social, entre outros, embora a infraestrutura urbana seja muito satisfatória, considerando a universalização do abastecimento de água potável e nos bons índices de instalação de redes para a captação de esgoto. A drenagem de águas pluviais acompanha a implantação da pavimentação asfáltica urbana. Por outro lado, quando a administração municipal ingressa no programa Cidade de Empreendedora promovido pelo Sebrae com a finalidade de elaborar um plano abrangente para o desenvolvimento de Três Lagoas, resta a certeza de que estamos caminhando para um rumo que conceituará a cidade entre as mais prósperas e desenvolvidas do país.

Três Lagoas vai de vento em popa rumo ao progresso. Impulsionada pela indústria da celulose e papel, além de muitas outras instaladas no Distrito Industrial, tornou-se progressista, além de registrar elevado crescimento populacional nos últimos dez anos. Enfim, pode se dizer que é um oásis de prosperidade, se comparada a inúmeras cidades do país. Na última edição da revista Veja Negócios, que analisou o “melhor do Brasil urbano”, constam dados estatísticos de vários segmentos sobre a organização das cidades e Três Lagoas, figura entre as 50 melhores cidades de porte médio quando aponta indicadores fiscais, de emprego e renda e comércio exterior.

A indústria na atualidade nos impulsiona, gera renda e oportunidades de negócios, os quais possibilitam nossa afirmação socioeconômica. A adoção de estratégias para a ampliação da atividade fabril, diversificação e incremento de culturas no campo são indispensáveis para a geração de novas oportunidades em um Estado como o nosso, que tem milhões de hectares disponíveis para receber novas culturas. Esta semana foi solenemente marcada pelo lançamento de estímulo e incremento da citricultura em nosso município e região. Com a queda da produção da laranja no vizinho estado de São Paulo, por conta da degradação sanitária de laranjais, estamos abrindo em nosso estado uma nova fronteira de oportunidade para o agronegócio, que poderá redundar na instalação de indústria de processamento da laranja, cujo mercado não tem limites mundo afora.

E, por via de consequência, mais mão de obra e renda, serão ampliadas tanto no município como para toda a região. Inquestionavelmente, estamos nos consolidando como polo industrial, pronto para ampliar oportunidades, e sobretudo, gerar mais riqueza e fartura para uma enorme legião de brasileiros que continuam chegando em nossa cidade para fazer dela a sua seara de trabalho, além de elevados investimentos financeiros. O desenvolvimento da atividade do campo, está entrando em fase de mais aquecimento. Mas, seria melhor ainda, se outras novas indústrias fossem estimuladas para escolherem Três Lagoas e aqui se instalarem. A cidade está se preparando dia a após dia para tempos de mais prosperidade e desenvolvimento.