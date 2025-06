Desfile Cívico atrai milhares de pessoas em comemoração ao aniversário de Três Lagoas

Três Lagoas celebrou seus 110 anos com o tradicional desfile cívico-militar, que atraiu milhares de pessoas e contou com a presença de diversas autoridades. As festividades tiveram início no sábado, dia 14, com o hasteamento do Pavilhão Nacional na Praça Ramez Tebet, abrilhantado pela Banda Marcial de Três Lagoas.

O prefeito Cassiano Maia, em seu primeiro mandato, destacou a relevância de Três Lagoas no cenário nacional.

“Sem dúvida, hoje, véspera do aniversário de Três Lagoas, 110 anos, aqui participando do nosso desfile cívico, onde vão ser apresentados os instrumentos públicos pelos nossos alunos, pelas nossas crianças. Um dia muito feliz, tenho certeza que Três Lagoas vem se representando cada vez mais no cenário nacional e a busca é essa, por desenvolvimento, progresso, para a gente poder estar entregando mais infraestrutura para toda a população”, afirmou o prefeito.

A senadora da República, Tereza Cristina, também compareceu para celebrar o aniversário da cidade.

“Primeiro, desejar mais 110 anos dessa prosperidade que vocês adquiriram ao longo desses 20 anos aí. Três Lagoas se transformou e eu fico muito feliz de ter podido ter uma pequena contribuição nisso tudo”, disse a senadora.

Ela ressaltou a transformação de Três Lagoas nas últimas décadas, de uma cidade pacata para um polo de desenvolvimento.

A população compareceu em peso para prestigiar o evento. Uma moradora expressou sua felicidade em ver seu neto participando do desfile do quartel.