Desfile cívico é realizado na Lagoa Maior e reúne famílias em Três Lagoas

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro reuniu milhares de pessoas na manhã de domingo (7) na Lagoa Maior, em Três Lagoas. O evento marcou os 203 anos da Independência do Brasil e contou com a participação de mais de 40 instituições, entre forças de segurança, escolas e projetos sociais.

A solenidade teve início às 8h, em frente à Biblioteca Rosário Congro, com o hasteamento do Pavilhão Nacional, acompanhado por autoridades e grande público. Para muitos, como Aline Rodrigues, mãe da pequena Helena, o desfile já é tradição familiar.

“É um ato muito solene. Eu venho prestigiar todos os anos, porque é importante para nós, como patriotas, participarmos desse momento”, disse.

Entre os destaques estiveram as apresentações da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, do 2º Batalhão de Polícia Militar, do 5º Grupamento de Bombeiros, da Polícia Civil, Polícia Científica, Defesa Civil e Samu, além de projetos como Pelotão e Patrulha Mirim, Bombeiros do Amanhã e Patrulha Florestinha. O capitão Otávio da Silva Ferreira ressaltou a relevância da celebração.