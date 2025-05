Prazo de inscrição para participar do desfile de aniversário de Três Lagoas termina em 30 de maio

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio de nota, informa que continuam abertas as inscrições para as entidades que desejarem participar do tradicional Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 110 anos da cidade. O desfile acontecerá no sábado, dia 14 de junho de 2025, será uma homenagem à trajetória do município, desde suas origens como um pequeno povoado até sua consolidação como uma grande potência regional.

Com o tema “Três Lagoas 110 anos: De um povoado a uma grande potência”, o desfile será precedido pelo hasteamento da bandeira na Praça Ramez Tebet às 7h. Em seguida, os participantes percorrerão a Avenida Rosário Congro, iniciando próximo ao galpão da Maria Fumaça e seguindo até o Terminal Municipal de Transporte Urbano.

As inscrições para o desfile cívico dos 110 anos de Três Lagoas, seguem até o dia 30 de maio de 2025, as entidades interessadas em participar do evento devem se inscrever, por meio do formulário online disponível neste link: https://forms.gle/mrva6yXmpk4siCAu6