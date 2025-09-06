Desfile de 7 de Setembro deve reunir 3 mil pessoas em Três Lagoas

No próximo domingo (7), Três Lagoas vai celebrar a Independência do Brasil com um grande desfile cívico-militar na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa Maior. A expectativa é de reunir cerca de 3 mil pessoas neste ano, que promete ser um dos eventos mais marcantes dos últimos tempos.

A programação começa às 8 horas da manhã, em frente à Biblioteca Rosário Congro, com o tradicional hasteamento do pavilhão nacional. Logo depois, o desfile segue a partir da Rua Paranaíba, com dispersão prevista na Rua Monir Thomé.

Entre os destaques, estão as apresentações da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, do 2º Batalhão de Polícia Militar, do 5º Grupamento de Bombeiros, além da Polícia Civil, Polícia Científica, Defesa Civil e SAMU. Projetos sociais como Pelotão Mirim, Patrulha Mirim, Bombeiros do Amanhã e Patrulha Florestinha também marcam presença, mostrando a integração entre instituições e comunidade.