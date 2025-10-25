Detran prepara sistema para emplacamento de ciclomotores e bicicletas elétricas

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) informou ao Jornal do Povo que está em fase de homologação do sistema que irá gerenciar o emplacamento e as demais exigências relacionadas aos ciclomotores e bicicletas elétricas no Estado. Assim que o processo estiver concluído, o órgão vai divulgar todas as orientações necessárias aos proprietários, incluindo prazos, documentos e procedimentos de fiscalização. A previsão é que o novo sistema entre em operação em 2026.



Enquanto isso, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas se prepara para iniciar, a partir de 1º de janeiro, as ações de fiscalização com base na Resolução 996 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta o uso desses veículos em todo o país.



De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, José Aparecido de Moraes, a determinação já está em vigor e o município deve cumprir as exigências previstas na norma. “A partir de 1º de janeiro, nós temos que cobrar aquilo que a legislação exige. Os ciclomotores deverão estar devidamente registrados e cadastrados junto ao Detran, e os condutores precisam ter autorização para conduzir ou habilitação de categoria A, além de usar capacete e retrovisores”, explicou.



Moraes afirmou ainda que o objetivo não é penalizar, mas orientar e garantir o cumprimento da lei. “O departamento não fará nenhuma caça às bruxas, mas estaremos fiscalizando, assim como fazemos todos os dias. A legislação já está em vigor e cabe a nós cumpri-la”, reforçou.



O diretor lembrou que muitas bicicletas comercializadas como elétricas, por terem acelerador manual ou capacidade de ultrapassar 32 km/h, deixam de ser consideradas bicicletas e passam a ser classificadas como ciclomotores, sujeitas às mesmas regras que motos.