Devido formação de profissionais, Reme de Três Lagoas não terá aula nesta segunda e terça-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), informa que não haverá aulas na Rede Municipal de Ensino (Reme) nos dias 10 e 11 de novembro, próxima segunda e terça-feira.

A suspensão temporária das aulas se deve à realização de uma formação voltada a todos os profissionais da educação da rede municipal. A iniciativa tem como objetivo promover o aperfeiçoamento contínuo dos servidores, contribuindo para a qualidade do ensino oferecido aos alunos.