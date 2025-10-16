Dia D da vacinação antirrábica será realizado na quadra do Jupiá no dia 31 de outubro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza no dia 31 de outubro, o “Dia D da Campanha Antirrábica”. Essa é mais uma oportunidade para os tutores vacinarem seus cães e gatos contra a raiva, garantindo a saúde e segurança dos animais.

O evento acontecerá das 08h às 12h, na quadra do Jupiá, e a vacinação será gratuita para todos os animais a partir de 3 meses de idade de toda a cidade e é fundamental que os donos levem a carteirinha de vacinação de seus pets, para que o registro da vacina seja feito corretamente. Caso não possua o documento, uma nova carteirinha será fornecida no local, com a anotação da vacina.