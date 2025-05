Dia D da vacinação contra a gripe em Três Lagoas será no sábado

Como parte das ações da campanha, a SMS já realizou no último sábado (3), uma ação especial de vacinação na Feira Central Turística, das 6h às 10h, imunizando 305 pessoas dos grupos prioritários. A estratégia segue nesta semana, com pontos de vacinação funcionando nos dias 5 e 7 (segunda e quarta-feira), das 18h às 21h, também voltados ao público prioritário.

No sábado (10), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza o “Dia D” de vacinação contra a gripe – influenza, uma ação voltada para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. O atendimento será feito em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), das 8h às 16h.

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); Gestantes; Idosos com 60 anos ou mais de idade; Povos indígenas; Quilombolas; Pessoas em Situação de Rua; Trabalhadores da Saúde; Professores do ensino básico e superior; Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso Trabalhadores Portuários; Trabalhadores dos Correios; População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para se vacinar, é necessário apresentar documentos que comprovem a inclusão no grupo prioritário:

Crianças: carteira de vacinação e documento de identificação.

Adultos: documento oficial com foto (RG, CPF ou CNH) – a carteira de vacinação é facultativa.

Profissionais dos grupos prioritários: documento que comprove vínculo empregatício ou condição médica.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas