Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Saúde

Dia D de vacinação contra o sarampo acontece neste sábado em Três Lagoas

A medida busca reforçar a proteção principalmente em crianças de seis meses a menores de um ano

Ana Cristina Santos

Segundo a coordenadora do setor de Imunização, Humberta Zambuja, a medida busca reforçar a proteção principalmente em crianças de seis meses a menores de um ano. Foto: Arquivo.
Segundo a coordenadora do setor de Imunização, Humberta Zambuja, a medida busca reforçar a proteção principalmente em crianças de seis meses a menores de um ano. Foto: Arquivo.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas realiza neste sábado (30) o Dia D de vacinação contra o sarampo. A ação faz parte da campanha de intensificação determinada pelo Ministério da Saúde, pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e pelo Governo do Estado, diante do risco de surtos da doença no Brasil e em países vizinhos.

Segundo a coordenadora do setor de Imunização, Humberta Zambuja, a medida busca reforçar a proteção principalmente em crianças de seis meses a menores de um ano. “Estamos vivendo um momento epidemiológico delicado. Mato Grosso do Sul tem fronteira seca com países que já registram casos endêmicos de sarampo, por isso é fundamental fazermos esse bloqueio sanitário”, explicou.

A campanha teve início em 13 de agosto e segue até 31 deste mês. Até agora, 329 crianças receberam a chamada “dose zero”, aplicada entre seis e 11 meses de idade. Essa dose não substitui o esquema vacinal: a criança deverá ser revacinada aos 12 meses com a tríplice viral e receber reforço aos 15 meses.

Os índices de cobertura vacinal em Três Lagoas ainda estão abaixo do recomendado. A procura pela tríplice viral está em 78,5%, quando o ideal é, no mínimo, 95%. “Precisamos que os pais levem seus filhos para vacinar. A doença pode ser evitada com a imunização e não queremos que ela chegue ao município”, reforçou Humberta.

No sábado, cinco unidades estarão abertas das 8h às 12h: Vila Alegre, Vila Piloto, Santa Luzia, São Carlos e Vila Hro.

Embora o foco seja o público infantil, a vacinação estará disponível também para adultos. O esquema atual prevê:

Crianças de 6 a 11 meses: dose zero (intensificação).

Notícias Relacionadas

Crianças de 12 meses: primeira dose da tríplice viral.

Crianças de 15 meses: segunda dose (reforço).

Jovens de 1 a 29 anos: duas doses comprovadas.

Adultos de 30 a 59 anos: pelo menos uma dose.

Quem não tiver o cartão de vacinação pode ter a situação checada nos sistemas do PNI. Caso não haja registro, será iniciado o esquema de acordo com a idade.

A vacina aplicada é a tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos