Dia D de vacinação contra o sarampo acontece neste sábado em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas realiza neste sábado (30) o Dia D de vacinação contra o sarampo. A ação faz parte da campanha de intensificação determinada pelo Ministério da Saúde, pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e pelo Governo do Estado, diante do risco de surtos da doença no Brasil e em países vizinhos.

Segundo a coordenadora do setor de Imunização, Humberta Zambuja, a medida busca reforçar a proteção principalmente em crianças de seis meses a menores de um ano. “Estamos vivendo um momento epidemiológico delicado. Mato Grosso do Sul tem fronteira seca com países que já registram casos endêmicos de sarampo, por isso é fundamental fazermos esse bloqueio sanitário”, explicou.

A campanha teve início em 13 de agosto e segue até 31 deste mês. Até agora, 329 crianças receberam a chamada “dose zero”, aplicada entre seis e 11 meses de idade. Essa dose não substitui o esquema vacinal: a criança deverá ser revacinada aos 12 meses com a tríplice viral e receber reforço aos 15 meses.

Os índices de cobertura vacinal em Três Lagoas ainda estão abaixo do recomendado. A procura pela tríplice viral está em 78,5%, quando o ideal é, no mínimo, 95%. “Precisamos que os pais levem seus filhos para vacinar. A doença pode ser evitada com a imunização e não queremos que ela chegue ao município”, reforçou Humberta.

No sábado, cinco unidades estarão abertas das 8h às 12h: Vila Alegre, Vila Piloto, Santa Luzia, São Carlos e Vila Hro.

Embora o foco seja o público infantil, a vacinação estará disponível também para adultos. O esquema atual prevê:

Crianças de 6 a 11 meses: dose zero (intensificação).