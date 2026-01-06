Dia da Gratidão: refletir é o primeiro passo de 2026

Celebrado nesta terça-feira, 6 de janeiro, o Dia da Gratidão vai além de uma data simbólica e propõe uma reflexão profunda sobre a forma como as pessoas encaram a vida, especialmente no início de um novo ano. Em Três Lagoas, moradores compartilharam motivos de gratidão e especialistas destacaram a importância do sentimento para a saúde emocional.

O começo de 2026 chega acompanhado de planos, expectativas e, muitas vezes, cobranças pessoais. Para a psicologia, no entanto, antes de olhar para o que ainda falta, é essencial reconhecer o que já foi conquistado. A gratidão, segundo especialistas, não está ligada apenas a momentos felizes, mas também à capacidade de reconhecer aprendizados e vínculos mesmo em períodos difíceis.

A aposentada Rita resume de forma simples o sentimento.

“A vida, né? A família, a oportunidade da gente levantar todo dia. Só de respirar já tem que agradecer”, afirmou.

Já o aposentado Clóvis diz iniciar o novo ano com o coração cheio de alegria.

“Sou grato pela minha vida, por estar bem. Financeiramente, profissionalmente e com a família, graças a Deus estou me realizando. É gratidão em tudo, 100%”, destacou.

Para o trabalhador industrial Luiz, a família e a saúde são os principais motivos de agradecimento.

“Pela vida, pela cidade que eu moro, pela minha filha, pela família. E saúde, que é o principal”, pontuou.