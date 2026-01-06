Dia da Gratidão: refletir é o primeiro passo de 2026

Celebrado nesta terça-feira, 6 de janeiro, o Dia da Gratidão vai além de uma data simbólica e propõe uma reflexão profunda sobre a forma como as pessoas encaram a vida, especialmente no início de um novo ano. Em Três Lagoas, moradores compartilharam motivos de gratidão e especialistas destacaram a importância do sentimento para a saúde emocional.
O começo de 2026 chega acompanhado de planos, expectativas e, muitas vezes, cobranças pessoais. Para a psicologia, no entanto, antes de olhar para o que ainda falta, é essencial reconhecer o que já foi conquistado. A gratidão, segundo especialistas, não está ligada apenas a momentos felizes, mas também à capacidade de reconhecer aprendizados e vínculos mesmo em períodos difíceis.
A aposentada Rita resume de forma simples o sentimento.
“A vida, né? A família, a oportunidade da gente levantar todo dia. Só de respirar já tem que agradecer”, afirmou.
Já o aposentado Clóvis diz iniciar o novo ano com o coração cheio de alegria.
“Sou grato pela minha vida, por estar bem. Financeiramente, profissionalmente e com a família, graças a Deus estou me realizando. É gratidão em tudo, 100%”, destacou.
Para o trabalhador industrial Luiz, a família e a saúde são os principais motivos de agradecimento.
“Pela vida, pela cidade que eu moro, pela minha filha, pela família. E saúde, que é o principal”, pontuou.
A psicóloga Gesiane Miyashiro explica que a gratidão é uma ferramenta importante para lidar com frustrações, ansiedade e mudanças.
“Muita gente associa gratidão apenas à felicidade, como se só fosse possível agradecer quando tudo dá certo. Mas a gratidão é uma estratégia de enfrentamento, principalmente nos momentos difíceis”, explicou.
Segundo ela, a prática não ignora a dor, mas ajuda a regular as emoções.
“A gratidão não muda os fatos, mas muda a forma como olhamos para eles. Ela amplia o olhar e permite encontrar outros pontos de vista diante dos desafios”, ressaltou.
A especialista também orienta a adoção de exercícios simples no dia a dia.
“Uma boa estratégia é, ao final do dia, listar uma, duas ou três coisas pelas quais a pessoa é grata. Com o tempo, o cérebro passa a perceber que coisas boas acontecem diariamente”, afirmou.
No Dia da Gratidão, o convite é iniciar 2026 com mais consciência emocional, equilíbrio e esperança. Praticar a gratidão diariamente pode ajudar a reduzir a ansiedade, fortalecer a saúde mental e transformar a forma como cada pessoa enfrenta a própria realidade.
Começar um novo ano com gratidão não significa ignorar os problemas, mas encará-los com mais maturidade e um novo olhar.