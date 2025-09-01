Dia de Cooperar reuniu diversos serviços gratuitos em Três Lagoas

https://youtube.com/watch?v=videos

A Praça Ramez Tebet foi palco, no sábado (6), de uma manhã repleta de atividades gratuitas para a comunidade durante a celebração do Dia C – Dia de Cooperar, realizado simultaneamente em várias cidades do país. Em Mato Grosso do Sul, além de Três Lagoas, a ação ocorreu em Campo Grande e Dourados.

O evento reuniu diversas cooperativas de diferentes ramos, que ofereceram serviços de saúde, lazer, recreação e orientações de educação financeira. Segundo o analista da OCB-MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), a data tem como objetivo mostrar à sociedade o impacto positivo das ações sociais e ambientais promovidas pelo cooperativismo ao longo do ano.

A gerente comercial da Unimed Três Lagoas, Iara Macena de Lima, destacou a importância da intercooperação.



“O sistema Unimed é a maior cooperativa do mundo, e para funcionar bem, precisamos dessa integração entre as unidades e também com a comunidade. O cooperativismo é uma construção diária e fundamental para o desenvolvimento de todos”, afirmou.

Entre as atividades desenvolvidas estiveram campanhas de arrecadação de alimentos, doação de sangue, orientações sobre orçamento familiar, oficinas, brincadeiras e serviços de saúde. O foco das cooperativas de crédito foi reforçar a importância da educação financeira desde a infância.