Dia de Prevenção Contra LER/DORT alerta para riscos e cuidados no ambiente de trabalho

Nesta sexta-feira (28), é celebrado o Dia de Prevenção contra Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), doenças que afetam milhares de trabalhadores brasileiros. De acordo com a Previdência Social, entre 2011 e 2021, foram concedidos mais de 632 mil auxílios acidentários a profissionais acometidos por esses problemas.

A ortopedista Bruna Passarine, que atua na área há oito anos, explicou os primeiros sintomas dessas lesões. “Os pacientes inicialmente sentem cansaço ao final do dia de trabalho, seguido por formigamento e agulhadas na mão. Em casos mais graves, pode ocorrer perda de força e dificuldade na execução das atividades diárias”, alerta. Entre as condições mais comuns está a síndrome do túnel do carpo, caracterizada por formigamento no punho e na mão.

Entre os principais fatores de risco para LER/DORT estão a digitação intensa, postura incorreta, movimentos repetitivos e levantamento de peso sem a ergonomia adequada. Segundo a ortopedista, a doença é progressiva e pode ser evitada com medidas simples, como pausas regulares, alongamentos e ajustes na estação de trabalho.