Dia do Atletismo: Três Lagoas celebra história e conquistas de atletas que levaram o nome da cidade ao mundo

Nesta quinta-feira (9) comemora-se o Dia do Atletismo, onde Três Lagoas celebra uma trajetória marcada por conquistas, superação e talentos que projetaram o nome da cidade no cenário mundial.

Três Lagoas, berço de campeões

O atletismo três-lagoense começou a ganhar força nos anos 1960, quando o professor Tó passou a incentivar crianças a correr e praticar esportes. Entre elas estava José Luiz Barbosa, o Zequinha Barbosa, que se tornaria um dos maiores meio-fundistas do mundo, com participação em quatro Olimpíadas, nove Campeonatos Mundiais e três Jogos Pan-Americanos.

“Eu iniciei minha carreira na cidade de Três Lagoas, dando meus primeiros passos no estádio da Adem. Sou muito grato ao atletismo e peço que todos apoiem o esporte, pois daqui ainda sairão novos campeões”, declarou Zequinha.

Legado e novas gerações

Outro nome importante na história do atletismo local é Reynaldo Abrão, ex-recordista sul-mato-grossense dos 200 metros, hoje técnico da Seleção de Atletismo de Três Lagoas.

“Tudo o que conquistamos foi fruto da semente plantada pelo professor Tó. Cabe a nós continuar regando e fortalecendo esse legado”, afirmou.

A Associação Desportiva Noroeste do Brasil (Adem) continua sendo o berço do esporte na cidade. Foi ali que surgiu também Silvânia Costa de Oliveira, bicampeã paralímpica e recordista mundial no salto em distância. Silvânia conquistou duas medalhas de ouro — no Rio 2016 e em Tóquio 2020 —, além de uma prata no revezamento 4×100.