Dia do Atletismo: Três Lagoas celebra história e conquistas de atletas que levaram o nome da cidade ao mundo

Nesta quinta-feira (9) comemora-se o Dia do Atletismo, onde Três Lagoas celebra uma trajetória marcada por conquistas, superação e talentos que projetaram o nome da cidade no cenário mundial.
Três Lagoas, berço de campeões
O atletismo três-lagoense começou a ganhar força nos anos 1960, quando o professor Tó passou a incentivar crianças a correr e praticar esportes. Entre elas estava José Luiz Barbosa, o Zequinha Barbosa, que se tornaria um dos maiores meio-fundistas do mundo, com participação em quatro Olimpíadas, nove Campeonatos Mundiais e três Jogos Pan-Americanos.
“Eu iniciei minha carreira na cidade de Três Lagoas, dando meus primeiros passos no estádio da Adem. Sou muito grato ao atletismo e peço que todos apoiem o esporte, pois daqui ainda sairão novos campeões”, declarou Zequinha.
Legado e novas gerações
Outro nome importante na história do atletismo local é Reynaldo Abrão, ex-recordista sul-mato-grossense dos 200 metros, hoje técnico da Seleção de Atletismo de Três Lagoas.
“Tudo o que conquistamos foi fruto da semente plantada pelo professor Tó. Cabe a nós continuar regando e fortalecendo esse legado”, afirmou.
A Associação Desportiva Noroeste do Brasil (Adem) continua sendo o berço do esporte na cidade. Foi ali que surgiu também Silvânia Costa de Oliveira, bicampeã paralímpica e recordista mundial no salto em distância. Silvânia conquistou duas medalhas de ouro — no Rio 2016 e em Tóquio 2020 —, além de uma prata no revezamento 4×100.
“Mesmo com insegurança e dificuldades, consegui transformar cada obstáculo em força. A queda me fez saltar ainda mais alto”, disse a paratleta.
A nova geração
O futuro do atletismo três-lagoense segue promissor. A jovem Maria Eduarda Silva Santos, de 15 anos, aluna da Escola Estadual João Magiano Pinto, já representa o Brasil em competições internacionais. Ela foi ouro no revezamento 5×80 metros nos Jogos Sul-Americanos Escolares, na Colômbia, e quinta colocada no salto triplo durante os Jogos Mundiais Escolares de 2025, na Sérvia.
“Foi uma experiência incrível. Apesar do frio e da pressão, dei o meu melhor e saí muito feliz com o resultado”, contou a atleta.
Uma história que continua
Com quase cinco décadas de tradição, o atletismo de Três Lagoas segue revelando talentos e fortalecendo o esporte no estado. Para os treinadores e atletas, cada medalha representa mais do que um pódio — é a prova viva de que a dedicação e o amor pelo esporte continuam transformando vidas.
“Hoje temos pistas em várias cidades, novas equipes e muito mais estrutura. O progresso chegou, e saber que fizemos parte dessa caminhada é motivo de gratidão”, concluiu o técnico Reynaldo Abrão.