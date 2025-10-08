Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Educação

'Dia do Cabelo Maluco' incentiva criatividade de alunos da Rede Municipal de Três Lagoas; confira fotos

Evento une diversão, aprendizado e participação familiar com penteados inusitados

Redação RCN67

A proposta do evento vai além da diversão, é uma ação pedagógica consolidada que promove a expressão artística e o protagonismo dos estudantes. Foto: Reprodução/Assessoria.
Na manhã desta quarta-feira (8) foi realizado o 3º ‘Crazy Hair Day’ – Dia do Cabelo Maluco -, nas escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) é um momento de pura diversão e criatividade para os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Três Lagoas.

Os estudantes inovaram nos visuais, com penteados inusitados, glitter, pipoca e até mini faunas naturais. Os alunos variavam desde bandos de capivaras até mini florestas tropicais com iguanas-verdes, proporcionando um espetáculo de cor e originalidade.  A proposta do evento também é uma ação pedagógica consolidada no calendário escolar do município, que promove a expressão artística e o protagonismo dos estudantes.

Além de estimular a imaginação, os alunos tem a oportunidade de conhecer e aprender mais sobre a língua inglesa, já que “O Dia do Cabelo Maluco” é a versão brasileira do tradicional Crazy Hair Day, muito popular em escolas e creches dos Estados Unidos.

No “Crazy Hair Day” as família ajudam a criar as produções mais elaboradas. Conforme a Semec, a união entre escola e comunidade é fundamental para a valorização da educação municipal.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Confira algumas imagens do ‘Dia do Cabelo Maluco’

