Dia do Fotógrafo: data especial homenageia profissionais responsáveis por eternizar momentos únicos

Celebrado em 8 de janeiro, o Dia do Fotógrafo é uma data especial dedicada a homenagear os profissionais responsáveis por registrar e eternizar momentos únicos. Seja em shows, eventos esportivos, casamentos ou simples cenas do cotidiano, a fotografia transforma instantes em memórias para toda a vida.

“A fotografia é a caça. É o instinto da caça sem a vontade de matar. Ao invés de um morto, fazemos um eterno”. A frase do fotógrafo e cineasta francês Chris Marker resume bem a essência da profissão, que vai muito além de apertar um botão: é sensibilidade, olhar atento e emoção.

Considerada por muitos a oitava arte, a fotografia ganhou ainda mais relevância com a popularização dos celulares e das redes sociais. Hoje, praticamente qualquer pessoa tem uma câmera no bolso, mas os profissionais seguem sendo essenciais para captar momentos com técnica, criatividade e propósito.

Um desses profissionais é Paulo Duarte, fotógrafo que carrega a paixão pela arte desde a infância. Ele começou a fotografar aos 12 anos e hoje soma quase três décadas de experiência.

“Minha primeira experiência foi em um casamento. Desde então, registrar e eternizar momentos tem sido fantástico”, conta.

A inspiração veio de um tio, Vanderlei, que tinha uma loja de fotografia na cidade. Foi ali que Paulo aprendeu os primeiros passos da profissão, desde a revelação de fotos até o manuseio das câmeras analógicas.