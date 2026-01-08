Dia do Fotógrafo: data especial homenageia profissionais responsáveis por eternizar momentos únicos

Celebrado em 8 de janeiro, o Dia do Fotógrafo é uma data especial dedicada a homenagear os profissionais responsáveis por registrar e eternizar momentos únicos. Seja em shows, eventos esportivos, casamentos ou simples cenas do cotidiano, a fotografia transforma instantes em memórias para toda a vida.
“A fotografia é a caça. É o instinto da caça sem a vontade de matar. Ao invés de um morto, fazemos um eterno”. A frase do fotógrafo e cineasta francês Chris Marker resume bem a essência da profissão, que vai muito além de apertar um botão: é sensibilidade, olhar atento e emoção.
Considerada por muitos a oitava arte, a fotografia ganhou ainda mais relevância com a popularização dos celulares e das redes sociais. Hoje, praticamente qualquer pessoa tem uma câmera no bolso, mas os profissionais seguem sendo essenciais para captar momentos com técnica, criatividade e propósito.
Um desses profissionais é Paulo Duarte, fotógrafo que carrega a paixão pela arte desde a infância. Ele começou a fotografar aos 12 anos e hoje soma quase três décadas de experiência.
“Minha primeira experiência foi em um casamento. Desde então, registrar e eternizar momentos tem sido fantástico”, conta.
A inspiração veio de um tio, Vanderlei, que tinha uma loja de fotografia na cidade. Foi ali que Paulo aprendeu os primeiros passos da profissão, desde a revelação de fotos até o manuseio das câmeras analógicas.
“Eu tive o privilégio de ver a fotografia sendo revelada e sendo capturada. Isso marcou muito a minha vida”, relembra.
A fotografia passou por diversas transformações ao longo dos anos, migrando do analógico para o digital e ampliando as possibilidades para os profissionais. Paulo acompanhou essa evolução de perto.
“Na época do filme, a gente se preocupava muito com cada clique, porque eram poucas poses. Com o digital, ficou mais fácil, mas as pessoas passaram a ter menos cuidado. Hoje, com os celulares, vejo fotos de muita qualidade nas redes sociais”, analisa.
Nomes como Sebastião Salgado, Henri Cartier-Bresson e Annie Leibovitz ajudaram a elevar a fotografia a outro patamar, consolidando-a como arte e instrumento de memória e comunicação.
Especializado em casamentos e ensaios fotográficos, Paulo destaca que o que mais o motiva é registrar histórias e emoções.
“Hoje faço fotos de casais e ensaios de gestantes. É muito gratificante poder proporcionar um registro para alguém que ainda nem nasceu”, afirma.
Mais do que imagens, a fotografia preserva sentimentos, constrói histórias e conecta gerações. No Dia do Fotógrafo, a homenagem vai para todos que, por trás das lentes, transformam instantes em eternidade.