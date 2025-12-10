Dia do Palhaço celebra artistas de Três Lagoas na Mostra Pantalhaç@s

Nesta quarta-feira (10), quando se celebra o Dia do Palhaço no Brasil, Três Lagoas marca presença em um dos mais importantes eventos de palhaçaria do Centro-Oeste: a IX Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal, realizada em Campo Grande, com a participação dos professores de teatro da Diretoria de Cultura, Lucas Spirandeli e Wagner Pincela.

A mostra reúne 13 espetáculos selecionados entre quase 200 inscritos, vindos de diversas regiões do Brasil e também de companhias internacionais, fortalecendo o intercâmbio cultural e ampliando o alcance artístico do evento. A programação ocupa teatros, escolas, praças, centros culturais e a Orla Morena, além de contar com oficinas, rodas de conversa e a tradicional Palhasseata, cortejo festivo que leva a arte do palhaço às ruas da cidade.

Representando Três Lagoas, Lucas e Wagner apresentam o espetáculo “TICTAC – Um Esquete sobre o Tempo”

A obra é inspirada no poema “O Tempo”, de Mário Quintana, e propõe uma reflexão sensível, poética e bem-humorada sobre a passagem do tempo, entre memórias, afetos e o agora. A linguagem da palhaçaria conduz o público por uma experiência leve, profunda e universal.