Dia dos Namorados deve movimentar mais de R$26 milhões em Três Lagoas

Três Lagoas se prepara para uma data especial: o Dia dos Namorados. O comércio local já vive a expectativa de um grande aumento nas vendas, com uma projeção de movimentação de mais de R$ 26 milhões, conforme pesquisa realizada pela Fecomércio em parceria com o Sebrae.

Comércio otimista e estratégias de vendas

Embora as vitrines ainda exibam anúncios do Dia das Mães, o foco dos lojistas já se volta para o dia 12 de junho, que é a terceira melhor data para o comércio em termos de vendas, perdendo apenas para o Natal e o Dia das Mães.

Para atender à demanda dos consumidores, as lojas estão se antecipando. A gerente Rafaela Ferreira, explica as estratégias:

“O Dia dos Namorados já está batendo na porta, nós já estamos com a loja recheada de novidade, muitas opções para presentear nesse Dia dos Namorados, com presentes especiais, presentes de extrema qualidade, até aquele casal que deseja presentear com uma lembrancinha, que na loja você vai encontrar tudo o que você precisa. E o melhor de tudo, com uma condição de pagamento diferenciada, que é o crediário da loja, onde a pessoa pode comprar e parcelar em até 10 vezes, sem juros, sem entrada”.

A pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul e do SEBRAE aponta que 55,81% das pessoas em Três Lagoas pretendem comprar um presente para a data, com um valor médio a ser desembolsado de até R$ 311.

Preferências e formas de pagamento