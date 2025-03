Dia Mundial da Água: áreas de preservação ambiental devem ser limpas

Conhecida por ser cercada de água, Três Lagoas está sofrendo com a depredação constante da população em uma importante área de preservação ambiental no perímetro urbano. A região é conhecida como Cascalheira, às margens do Rio Paraná, pela grande diversidade de fauna e flora, além de ser um ponto turístico utilizado para esporte e lazer. No entanto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) teve que tomar previdências para conter o mal uso do local. Lixo espalhados pelas trilhas, depredação, são facilmente registrados.

A diretora municipal de Meio Ambiente, Maysa Costa, relatou à equipe de reportagem sobre as cenas presenciadas na Cascalheira e alertou quanto aos projetos que vão ocorrer em prol do cuidado da região. “Nós temos projetos futuros para a área, dado que é uma área de preservação ambiental de relevante interesse ecológico. Nós recebemos inúmeras denúncias e fazemos monitoramento periódico, então temos nos deparado com cenas tristes, como lixo espalhado e mal uso das trilhas. Uma das medidas é fazer o cercamento do local com a construção de uma guarita para guarda, com o intuito de coibir esse tipo de infração ambiental”.