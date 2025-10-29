Veículos de Comunicação
Saúde

Dia Mundial do AVC: MS registra mais de 450 mortes em 2025

A cada seis minutos e meio, uma pessoa morre vítima de derrame no país

Pedro Tergolino

Neste ano, o estado já soma mais de 450 mortes por AVC, o que representa mais da metade do total registrado em 2024, quando foram 737 óbitos. Foto: Reprodução/Agência Brasil.
Neste ano, o estado já soma mais de 450 mortes por AVC, o que representa mais da metade do total registrado em 2024, quando foram 737 óbitos. Foto: Reprodução/Agência Brasil.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) continua sendo uma das principais causas de morte no mundo e no Brasil. Neste Dia Mundial do AVC, o alerta se intensifica em Mato Grosso do Sul, onde o número de óbitos aumentou significativamente em 2025.

Neste ano, o estado já soma mais de 450 mortes por AVC, o que representa mais da metade do total registrado em 2024, quando foram 737 óbitos. A cada seis minutos e meio, uma pessoa morre vítima de derrame no país.

O cenário também é grave em relação ao infarto agudo do miocárdio: entre janeiro e setembro, já são 923 vidas perdidas em Mato Grosso do Sul.

O cardiologista Júlio Calil Neto, explicou que o AVC pode ser classificado em dois tipos principais:

  • Isquêmico: interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro (95% dos casos)
  • Hemorrágico: sangramento intracraniano, geralmente mais grave

“Quando o paciente chega com dificuldade de movimentar um braço ou uma perna, precisamos primeiro descartar se é hemorrágico ou isquêmico, pois o tratamento é completamente diferente”, destacou o médico.

A pressão alta não controlada continua sendo o principal fator de risco, segundo o especialista.

“De repente, essa pressão sobe muito, faz um espasmo no cérebro e o paciente tem um quadro de isquemia”, explicou.

Além disso, o uso de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas e alimentação rica em ultraprocessados aumentam o risco de derrame.

O cardiologista reforça que hábitos saudáveis ajudam a evitar a doença:

  • Exercícios físicos de 3 a 5 vezes por semana
  • Redução de bebida alcoólica
  • Dieta com frutas, verduras e carnes magras
  • Controle da pressão arterial

“Se podemos prevenir e salvar vidas, todo esforço precisa ser feito”, ressaltou Calil.

Os sintomas do AVC aparecem de forma súbita. Especialistas orientam a usar a sigla S.A.M.U para identificar:

  • Sorriso — rosto torto
  • Abraço — fraqueza em um dos braços
  • Mensagem — dificuldade para falar
  • Urgente — chame o Samu (192)

Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de recuperação.

