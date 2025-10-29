Dia Mundial do AVC: MS registra mais de 450 mortes em 2025

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) continua sendo uma das principais causas de morte no mundo e no Brasil. Neste Dia Mundial do AVC, o alerta se intensifica em Mato Grosso do Sul, onde o número de óbitos aumentou significativamente em 2025.

Neste ano, o estado já soma mais de 450 mortes por AVC, o que representa mais da metade do total registrado em 2024, quando foram 737 óbitos. A cada seis minutos e meio, uma pessoa morre vítima de derrame no país.

O cenário também é grave em relação ao infarto agudo do miocárdio: entre janeiro e setembro, já são 923 vidas perdidas em Mato Grosso do Sul.

O cardiologista Júlio Calil Neto, explicou que o AVC pode ser classificado em dois tipos principais:

Isquêmico: interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro (95% dos casos)

Hemorrágico: sangramento intracraniano, geralmente mais grave

“Quando o paciente chega com dificuldade de movimentar um braço ou uma perna, precisamos primeiro descartar se é hemorrágico ou isquêmico, pois o tratamento é completamente diferente”, destacou o médico.

A pressão alta não controlada continua sendo o principal fator de risco, segundo o especialista.