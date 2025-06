Dia Mundial do Meio Ambiente reforça a importância do descarte correto de lixo em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (5), é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que serve de importante lembrete sobre a necessidade da colaboração de toda a população na preservação ambiental. Em Três Lagoas, o tema ganha ainda mais relevância diante dos sérios problemas que a cidade enfrenta com o descarte irregular de lixo, apesar de contar com coleta regular de resíduos.

Em diversos pontos do município, o cenário se repete, lixo jogado em terrenos baldios, calçadas e vias públicas. Esse comportamento causa transtornos à população e representa uma grave ameaça ao meio ambiente.

O que chama a atenção é que, mesmo com o serviço de coleta domiciliar funcionando regularmente de porta em porta, muitas pessoas ainda insistem em descartar resíduos de forma inadequada. A secretária municipal de Meio Ambiente, Mariana Amaral, destaca que esse é um problema cultural. “Com o aumento da população e do desenvolvimento, as cidades que possuem mais recursos também produzem mais lixo. Isso está comprovado em pesquisas nacionais. Mas a população precisa entender que não se pode simplesmente jogar tudo no lixo, coletar e colocar no aterro. O aterro ocupa espaço e existe todo um sistema de estudo para minimizar seus impactos”, explica Mariana.

Outro desafio apontado pela secretária é a separação do lixo reciclável. A coleta seletiva também passa regularmente pelas residências, mas poucas pessoas fazem a separação correta do lixo domiciliar. “O que nós precisamos é reduzir. Não vamos reduzir o consumo, nós entendemos isso. Mas é possível consumir de maneira consciente. Então, separe tudo que for reciclado, lave as embalagens e deposite no local correto. Isso gera mais recursos, diminui gastos, poluição e a área ocupada pelos aterros”, reforça.

Mariana também faz um apelo. “Todos nós precisamos botar a mão na consciência e fazer a nossa parte. É um minuto a mais para lavar uma embalagem e evitar que ela contamine todo o reciclado, além de gerar renda para as famílias que trabalham nas cooperativas.”

Ponto de descarte para materiais de grande volume

Quando se trata de materiais inservíveis e de grandes volumes, Três Lagoas conta com um local específico para o descarte, o “Buracão”, que dá acesso ao bairro Jupiá. A estrutura foi criada justamente para evitar o descarte inadequado desse tipo de material em locais impróprios.