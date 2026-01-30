Dia Nacional da História em Quadrinhos: Nostalgia e resistência ao tempo relembram a força das HQs

O dia 30 de janeiro é uma data especial para os apaixonados por histórias em quadrinhos, especialmente para aqueles que, além da diversão, carregam nas “revistinhas” lembranças da infância e preservam o vínculo com o passado.

A escolha da data é uma homenagem à publicação de Nhô-Quim, considerada a primeira HQ brasileira. Desde então, centenas de novas histórias surgiram e conquistaram diferentes gerações. Entre as mais icônicas estão Turma da Mônica, O Menino Maluquinho e, atualmente, Chiclete com Banana, uma das mais procuradas pelos colecionadores.

Marcos de Oliveira Machado Filho, proprietário de um sebo em Três Lagoas, dedica parte do espaço especialmente às histórias em quadrinhos. Lá é possível encontrar discos de vinil, livros, artesanatos e, claro, uma variedade de HQs que despertam memórias e despertam novas paixões.