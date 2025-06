Dia Nacional da Imunização reforça relevância das vacinas e combate às doenças

Nesta segunda-feira (9), Dia Nacional da Imunização, a data serve como um lembrete crucial da relevância das vacinas em todas as etapas da vida. A primeira vacina da história, desenvolvida por Edward Jenner há 229 anos, foi contra a varíola, uma doença que ceifou a vida de mais de 300 milhões de pessoas. Desde então, a ciência tem avançado, resultando na erradicação de doenças como poliomielite, sarampo e rubéola em diversos países. No Brasil, a poliomielite, por exemplo, não registra casos há mais de 34 anos.

Apesar dos avanços e da eficácia comprovada, a chegada da pandemia de COVID-19, há quatro anos, trouxe à tona dúvidas sobre a segurança dos imunizantes para parte da população. Contudo, a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, reforça que as vacinas contra o corona vírus foram fundamentais para salvar vidas. “Quando veio a vacina em 2021, nós tivemos um grande ‘boom’ de uma procura imensa pela vacina. Então, nós tivemos vários laboratórios fornecendo a vacina… a gente foi conseguindo proteger os nossos munícipes. Então, nós tivemos que vacinar quase 130 mil pessoas em um ano”, destacou Azambuja.

Atualmente, a taxa de adesão em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul está muito baixa, o que, segundo a coordenadora, reflete no aumento de casos de sintomas respiratórios e outras questões de saúde. Ela também ressalta que as campanhas de vacinação abrangem toda a população ao longo do ano.