Dicas para curar a ressaca de Carnaval

O Carnaval é celebrado no dia quatro de março, e para diminuir a ressaca, a nutricionista Melissa Siketo, aconselha ”Estar bem hidratado evita a ressaca. A alimentação tem que ser leve e nutritiva, com bastante salada, legumes e frutas, para diminuir o mal-estar”.

Entre as principais dicas para curar a ressaca estão: tomar café, beber muita água, fazer uma alimentação balanceada com sucos e chá. O indicado é descansar e dormir a quantidade necessária de horas. Há o grupo que prefere não sair da dieta ou que busca minimizar os impactos do álcool no organismo e podem optar pela cerveja zero.

No entanto, a nutricionista explicou que este tipo de bebida costuma ter excesso de carboidratos, e que existem cervejas com álcool, com menos calorias. “Nós precisamos analisar os rótulos para fazer a melhor escolha. Mas as cervejas zero, podem ser melhor opção por não terem o potencial inflamatório”