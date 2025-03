Diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas fala sobre falta de mão de obra e processo de cadastro

O diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, Sidney de Abreu, participou do programa RCN Notícias, da rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, desta terça-feira (25), e destacou sobre a dificuldade de mão de obra local, assim como a falta de preenchimento das vagas oferecidas diariamente na unidade. A agência está disponibilizando, por exemplo, 449 vagas, em diversas áreas, como setores agrícolas, setores industriais e comércio.

Ele aproveitou para explicar como funciona o processo de cadastro para vagas de emprego. Abreu disse que há processos seletivos quase todos os dias e que as pessoas interessadas devem comparecer à agência, fazer o cadastro e pegar o encaminhamento para a entrevista. No entanto, o diretor observou alguns pontos de reclamação das pessoas que estão afetando o interesse pela vaga, como o baixo salário oferecido e a falta de benefícios na vaga.