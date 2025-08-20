Diretor de Cultura fala sobre Festa do Folclore que começa nesta quinta-feira em Três Lagoas

A 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas começa nesta quinta-feira (21) e segue até domingo (24), com uma programação repleta de atrações culturais, shows nacionais e espaço ampliado para o público. O evento, que é organizado pela Prefeitura Municipal, contará com cerca de 40 entidades participantes, praça de alimentação, parque infantil e feira de artesanato.
Segundo o diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a festa foi planejada para ser inclusiva e familiar. “É um evento construído com muito carinho, voltado para valorizar nossa cultura, mas também para gerar renda para as entidades sociais e artesãos. Este ano ampliamos o espaço para a Avenida Rosário Congro, garantindo mais conforto para a população”, destacou.
A programação musical contará com grandes nomes. Na quinta-feira (21), após a abertura oficial com o prefeito Cassiano Maia, o público poderá acompanhar apresentações culturais e o show de Nattanzinho. Na sexta-feira (22), quem sobe ao palco é Eduardo Costa. No sábado (23), a atração nacional será Fábio Júnior, e no domingo (24), o encerramento ficará por conta da banda Paralamas do Sucesso, às 21h30.
Além dos shows, haverá apresentações de danças típicas, Folia de Reis, atrações infantis e personagens das lendas regionais, como o lobisomem e o soldado sem nome, que irão interagir com o público. Outro destaque é o espaço de acessibilidade preparado para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida ou comorbidades, além do “Dia do Silêncio”, pensado especialmente para crianças autistas.
Stênio reforçou ainda a importância da segurança no evento, que contará com monitoramento por câmeras e reconhecimento facial, apoio da Polícia Militar e brigadistas.
“Queremos que seja um espaço de lazer seguro, acolhedor e que movimente nossa economia local”, completou.
A Festa do Folclore é considerada um dos principais eventos culturais da cidade, atraindo não apenas moradores, mas visitantes da região. A expectativa é de recorde de público em 2025.