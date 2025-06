Diretor de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas fala sobre programa ‘Cidade Empreendedora’

O município de Três Lagoas oficializou a adesão ao programa ‘Cidade Empreendedora’, desenvolvido pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura. A iniciativa tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, impulsionar o ambiente de negócios e planejar o desenvolvimento da cidade a longo prazo.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o diretor de Desenvolvimento Econômico, Frank Moraes, explicou que o programa atua em diferentes frentes, desde a desburocratização para abertura de empresas até ações que impactam áreas como saúde, educação, geração de emprego e qualificação profissional. “Três Lagoas já é reconhecida por sua força econômica e potencial exportador. O Cidade Empreendedora vem para consolidar esse cenário e preparar a cidade para os próximos 20 ou 30 anos”, afirmou.

Na primeira reunião do programa, foram apresentados os eixos de atuação e definido um plano de trabalho com todas as secretarias municipais. O Sebrae participa com equipe técnica especializada, oferecendo suporte ao poder público e aos pequenos negócios locais. “Vamos trabalhar para adensar as cadeias produtivas, atrair novos investimentos e preparar a cidade para os impactos sociais que acompanham o crescimento econômico”, destacou Moraes.