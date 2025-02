Diretor de Tributação prevê arrecadar R$ 50 milhões do IPTU 2025

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 já começaram a ser distribuídos pelos Correios, com a previsão de conclusão até o final de fevereiro. Desde o início do ano, os contribuintes podem acessar os boletos no site da Prefeitura de Três Lagoas e até realizar o pagamento.

Durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta segunda-feira (17) Emerson Barbosa, diretor de Tributação da Prefeitura, explicou que o lançamento do IPTU de 2025 foi realizado no dia 1º de janeiro, e aqueles que optaram por pagar à vista até o dia 11 de março terão 20% de desconto, uma condição vantajosa para quem preferir quitar o tributo integralmente.