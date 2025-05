Diretor explica que Hospital Auxiliadora não terá leitos temporários de UTI

O diretor administrativo do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, Marco Antônio Calderón, concedeu entrevista ao programa RCN Notícias, desta terça-feira (13), e explicou como está o funcionamento da unidade hospitalar mediante a alta demanda da região. Segundo Calderón, o hospital conta atualmente com 230 leitos, dos quais 60 são cirúrgicos, 45 clínicos, 45 pediátricos, 20 obstétricos, dez de UTI geral adulto, dez de UTI-Covid e dez de retaguarda em UTI.

“Todas as internações são feitas via regulação municipal, com exceção dos casos de urgência e emergência”, destacou.