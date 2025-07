Diretor faz balanço sobre o trabalho da Colônia Penal Industrial "Paracelso de Lima Vieira Jesus" de Três Lagoas

A Colônia Penal Industrial “Paracelso de Lima Vieira Jesus” de Três Lagoas se tornou referência no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Sob a direção de José Salles há quase 10 anos, a unidade atingiu a marca de 100% de internos aptos ao trabalho efetivamente inseridos em atividades laborais. Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, o diretor fez um balanço do trabalho desenvolvido e destacou os avanços conquistados com o apoio de empresas e do poder público.

“Quando assumi, apenas 30% dos internos trabalhavam. Hoje, temos 175 dos 203 internos exercendo alguma função. Os que não trabalham estão sancionados ou em fase de adaptação”, explicou Salles.

Segundo ele, a média de reeducandos trabalhando na unidade é a mais alta do Estado — e bem superior à média nacional, que gira em torno de 23%.

A Colônia possui 11 convênios de trabalho, sendo o principal com a Prefeitura de Três Lagoas, responsável por 90 das 150 vagas disponíveis. Os internos atuam em diversas secretarias, como Educação, Meio Ambiente, Administração e Desenvolvimento, além de empresas privadas como RD Ferragens, Scala Blocos e Poligonal.