Diretora de Planejamento de Três Lagoas explica próximos passos da revisão do Plano Diretor

De acordo com a diretora de Planejamento, Cristiane Rocha, o prazo para envio de contribuições por escrito vai até esta sexta-feira, podendo ser entregues na Secretaria de Governo (avenida Rosário Congro, nº 285) ou pelo e-mail do Comitê de Uso e Ocupação do Solo: [email protected] .

A Prefeitura de Três Lagoas concluiu nesta semana uma das etapas mais importantes da revisão do Plano Diretor, com a realização de uma audiência pública lotada na Câmara Municipal. O encontro, realizado no dia 29 de julho, contou com ampla participação da população e gerou diversas sugestões sobre o futuro urbanístico do município.

Entre os temas mais polêmicos, destacam-se o tamanho mínimo dos lotes urbanos, a verticalização no entorno da Lagoa Maior e a manutenção de áreas permeáveis. A proposta atual prevê o lote mínimo de 240 m² em algumas regiões, mantendo 360 m² em áreas com pouca infraestrutura, o que gerou divergências entre os participantes. Também houve debate sobre a altura de prédios próximos à lagoa, com sugestão de limite de 13 metros nos primeiros 100 metros a partir da área de preservação ambiental, para preservar a paisagem.

Após o fim do prazo para contribuições, a equipe técnica da prefeitura, com apoio de consultoria especializada, irá analisar cada sugestão, avaliar impactos e elaborar a versão final do projeto. A previsão é que a proposta seja enviada à Câmara em até 60 dias, junto com as novas leis de uso e ocupação do solo e parcelamento urbano. A expectativa do Executivo é que a nova legislação entre em vigor ainda em 2025, após apreciação e aprovação dos vereadores.