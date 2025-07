Diretora de planejamento fala sobre audiência pública para revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Três Lagoas realiza no dia 29 de julho, às 18h, na Câmara Municipal, uma audiência pública para apresentar e debater a proposta de revisão do Plano Diretor da cidade. A audiência marca uma das etapas finais do processo, iniciado em 2023, e tem como objetivo garantir transparência, participação popular e o planejamento urbano sustentável para os próximos 10 anos.

Segundo a diretora de Planejamento, Cristiane Rocha, a nova proposta do Plano Diretor é resultado de oficinas com moradores, enquetes online, estudos técnicos e demandas levantadas pela população.

“É uma lei estratégica, que orienta o crescimento da cidade. Estamos revisando diretrizes como adensamento urbano, mobilidade, zoneamento, habitação, infraestrutura e acessibilidade”, explicou.

Entre as principais mudanças está a redução do tamanho mínimo dos lotes em áreas hoje restritas, como a região acima da avenida Ranulpho Marques Leal, onde o lote mínimo cairá de 520 m² para 240 m².