Atividades

Diretoria de Cultura inaugura exposição artística TEKOHÁ no Paço Municipal de Três Lagoas

A mostra permanece aberta ao público até o dia 19 de dezembro, de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial

Redação RCN67

As atividades envolveram rodas de conversa, experimentações com diversas técnicas de desenho e pintura, releitura de obras, colagem e práticas inspiradas na arte indígena. Foto: Divulgação/Assessoria.
As atividades envolveram rodas de conversa, experimentações com diversas técnicas de desenho e pintura, releitura de obras, colagem e práticas inspiradas na arte indígena. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), inaugurou na noite de segunda-feira (1º), a exposição de desenho artístico TEKOHÁ – “O Espaço onde Somos o que Somos”, no saguão do Paço Municipal. A mostra permanece aberta ao público até o dia 19 de dezembro, de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial.

A cerimônia contou com a presença do Diretor de Cultura, Stênio Congro, do coordenador do projeto e professor Giovani Pedroso, além de servidores e representantes da Diretoria. Durante o evento, Stênio destacou o papel transformador da arte no município e o empenho da equipe cultural.

“Esta exposição representa uma oportunidade valiosa de aproximar nossos artistas da comunidade e fortalecer o contato com a arte local. É uma satisfação enorme participar deste momento, em que a Administração reafirma seu compromisso de tornar a arte e a cultura mais acessíveis a todos. Nossa missão na Cultura não se limita à realização de eventos; buscamos criar espaços e oportunidades que estimulem a criatividade, a expressão e o desenvolvimento de crianças, jovens e idosos no cotidiano”, destacou o diretor.

A exposição reúne 40 trabalhos produzidos ao longo de 2025 pelos participantes do projeto “TEKOHÁ – Meu Caminhar na Arte”, coordenado por Giovani Pedroso. O projeto desenvolve atividades contínuas com crianças, adolescentes e adultos de diferentes faixas etárias, incluindo pessoas com deficiência, sempre com foco em inclusão, criatividade e valorização cultural.

O conceito de Tekohá, palavra de origem guarani que significa “lugar onde se é”, serve de base para todo o projeto, remetendo ao território de vida, cultura e espiritualidade. Inspirados por essa identidade, os encontros artísticos abordaram temas como autoconhecimento, diversidade, raízes culturais e pertencimento — elementos que podem ser percebidos nas obras expostas.

As atividades envolveram rodas de conversa, experimentações com diversas técnicas de desenho e pintura, releitura de obras, colagem e práticas inspiradas na arte indígena. Todo o processo contou com mediação pedagógica, garantindo acessibilidade e participação efetiva dos alunos com diferentes habilidades.

A Diretoria de Cultura convida toda a população a prestigiar a exposição e conhecer de perto o trabalho criativo desenvolvido pelos participantes. A mostra permanece aberta até o dia 19 de dezembro, no Paço Municipal, fortalecendo a arte como instrumento de expressão, educação e identidade social.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

