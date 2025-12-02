Diretoria de Cultura inaugura exposição artística TEKOHÁ no Paço Municipal de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), inaugurou na noite de segunda-feira (1º), a exposição de desenho artístico TEKOHÁ – “O Espaço onde Somos o que Somos”, no saguão do Paço Municipal. A mostra permanece aberta ao público até o dia 19 de dezembro, de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial.

A cerimônia contou com a presença do Diretor de Cultura, Stênio Congro, do coordenador do projeto e professor Giovani Pedroso, além de servidores e representantes da Diretoria. Durante o evento, Stênio destacou o papel transformador da arte no município e o empenho da equipe cultural.

“Esta exposição representa uma oportunidade valiosa de aproximar nossos artistas da comunidade e fortalecer o contato com a arte local. É uma satisfação enorme participar deste momento, em que a Administração reafirma seu compromisso de tornar a arte e a cultura mais acessíveis a todos. Nossa missão na Cultura não se limita à realização de eventos; buscamos criar espaços e oportunidades que estimulem a criatividade, a expressão e o desenvolvimento de crianças, jovens e idosos no cotidiano”, destacou o diretor.

A exposição reúne 40 trabalhos produzidos ao longo de 2025 pelos participantes do projeto “TEKOHÁ – Meu Caminhar na Arte”, coordenado por Giovani Pedroso. O projeto desenvolve atividades contínuas com crianças, adolescentes e adultos de diferentes faixas etárias, incluindo pessoas com deficiência, sempre com foco em inclusão, criatividade e valorização cultural.