Reeeleição

Diretoria do Sindivarejo é reeleita para mais quatro anos em Três Lagoas

Reeleição garante continuidade dos projetos do sindicato e reforça investimentos do Sesc e do Senac em Três Lagoas

Ana Cristina Santos

A atual diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) foi reeleita para mais quatro anos de mandato. A eleição ocorreu na semana passada e manteve praticamente a mesma composição da gestão anterior, com apenas uma alteração pontual na diretoria.

O presidente do sindicato, Sueide Silva Torres, explicou que a decisão pela continuidade faz parte de um projeto da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), visando dar sequência aos projetos em andamento no município. Segundo ele, a manutenção da diretoria leva em consideração ações estratégicas ligadas ao Senac, ao Sesc, ao próprio sindicato e à federação.

Sueide destacou que chegou a sugerir a inclusão de outro nome para a presidência, mas a diretoria optou por sua permanência à frente da entidade. O presidente ressaltou, no entanto, que pretende encerrar sua trajetória no comando do sindicato ao final deste mandato. Ele avalia que é importante abrir espaço para que outros integrantes do comércio também contribuam com a entidade.

Entre os principais avanços da gestão, Sueide ressaltou a construção da nova unidade do Senac em Três Lagoas. O empreendimento contará com aproximadamente 5 mil metros quadrados de área construída e representa um investimento milionário no município. A obra está em ritmo acelerado e a previsão é de inauguração no início do próximo ano.

Além disso, o Sesc também prepara novos investimentos. Já estão em elaboração os projetos para a construção de uma nova unidade na rua Generoso, além da aquisição de outros imóveis na região. A proposta é criar um grande complexo Sesc-Senac, fortalecendo a qualificação profissional, os serviços e as ações sociais voltadas à população e ao comércio local.

Para os próximos quatro anos, o presidente do sindicato aponta como prioridade a busca por apoio institucional do poder público para melhorar o ambiente urbano e impulsionar o comércio. Entre as demandas estão a melhoria da sinalização viária, o cuidado com calçadas, a acessibilidade e a organização do trânsito.

Sueide informou ainda que passará a integrar a comissão de acessibilidade da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, convite que, segundo ele, reforça a importância do diálogo entre o sindicato e o poder público. A segurança, o ordenamento do trânsito, a fiscalização orientativa e as questões ambientais também foram citadas como fundamentais para tornar a cidade mais atrativa aos consumidores.

De acordo com o presidente, o objetivo é fortalecer o comércio local, oferecer mais conforto e segurança aos clientes e evitar que consumidores precisem buscar outras cidades para realizar suas compras.

