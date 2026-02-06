Diretoria do Sindivarejo é reeleita para mais quatro anos em Três Lagoas

A atual diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) foi reeleita para mais quatro anos de mandato. A eleição ocorreu na semana passada e manteve praticamente a mesma composição da gestão anterior, com apenas uma alteração pontual na diretoria.

O presidente do sindicato, Sueide Silva Torres, explicou que a decisão pela continuidade faz parte de um projeto da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), visando dar sequência aos projetos em andamento no município. Segundo ele, a manutenção da diretoria leva em consideração ações estratégicas ligadas ao Senac, ao Sesc, ao próprio sindicato e à federação.

Sueide destacou que chegou a sugerir a inclusão de outro nome para a presidência, mas a diretoria optou por sua permanência à frente da entidade. O presidente ressaltou, no entanto, que pretende encerrar sua trajetória no comando do sindicato ao final deste mandato. Ele avalia que é importante abrir espaço para que outros integrantes do comércio também contribuam com a entidade.

Entre os principais avanços da gestão, Sueide ressaltou a construção da nova unidade do Senac em Três Lagoas. O empreendimento contará com aproximadamente 5 mil metros quadrados de área construída e representa um investimento milionário no município. A obra está em ritmo acelerado e a previsão é de inauguração no início do próximo ano.