Disk-drogas é desarticulado por Pelotão de Trânsito da Polícia Militar

Traficante foi abordado após militares perceberem inúmeras irregularidades com o "suposto motoboy"

Alfredo Neto

Sem capacete e na frente da Polícia, deu ruim no mesmo instante. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Na manhã deste domingo (7), por volta das 10h, um homem foi detido pela Polícia Militar de Trânsito durante uma operação de rotina no bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a corporação, os policiais observaram um motociclista conduzindo uma Honda CG 150 Fan sem capacete na rua Alexandre Abrão. Ao ser parado, o condutor informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento vencido.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram diversas drogas na bolsa do suspeito: 41 porções de maconha (aproximadamente 1 kg), três pinos de cocaína (cerca de 3 gramas), uma porção de skunk (2 gramas), cinco pacotes de bucha paraguaia (137 gramas) e um comprimido de LSD. Ele admitiu que os entorpecentes eram dele e que realizava entregas no momento da abordagem.

Além das drogas, foram apreendidos dois celulares: um iPhone vermelho e um Motorola azul escuro. O homem recebeu voz de prisão, foi algemado e levado para o compartimento de presos da viatura. A motocicleta e os materiais apreendidos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para os procedimentos legais.

