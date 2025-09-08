Disk-drogas é desarticulado por Pelotão de Trânsito da Polícia Militar

Na manhã deste domingo (7), por volta das 10h, um homem foi detido pela Polícia Militar de Trânsito durante uma operação de rotina no bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a corporação, os policiais observaram um motociclista conduzindo uma Honda CG 150 Fan sem capacete na rua Alexandre Abrão. Ao ser parado, o condutor informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento vencido.