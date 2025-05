Distribuição das caçambas do bairro Interlagos se iniciam no Mutirão da Limpeza

As caçambas do Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), começaram ser distribuídas nesta segunda-feira, dia 26 de maio, no bairro Interlagos.

A campanha tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Os moradores da região têm até o dia 09 de junho para descartarem seus materiais nesses locais.

O QUE PODE SER DESCARTADO NAS CAÇAMBAS?