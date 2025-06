DNIT inicia interdições noturnas na ponte Hélio Serejo para manutenção preventiva

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deu início às interdições noturnas na ponte Hélio Serejo, localizada na BR-267, entre os municípios de Bataguassu, em Mato Grosso do Sul, e Presidente Epitácio, em São Paulo. As restrições ao tráfego começaram no dia 13 de junho e seguem até o dia 12 de agosto de 2025, sempre de segunda a sexta-feira, como parte de um cronograma de manutenção preventiva da estrutura.

De acordo com o engenheiro regional do DNIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, a ponte passa por uma obra complexa de substituição dos aparelhos de apoio — estruturas de borracha e metal que precisam ser trocadas para garantir a estabilidade e durabilidade da ponte.

“Essa etapa da obra exige o levantamento de seções inteiras da ponte para realizar a substituição. É um trabalho delicado, que precisa ser feito com segurança e, por isso, exige a interrupção do tráfego”, explicou Marinho.

O bloqueio do tráfego ocorre em dois horários: das 22h às 0h e das 1h às 4h. No intervalo das 0h às 1h, será liberada a passagem de veículos que estiverem aguardando. Para os motoristas que desejarem evitar o bloqueio ou em caso de emergência, o DNIT sugere uma rota alternativa: Bataguassu – Brasilândia – Paulicéia – Presidente Venceslau.