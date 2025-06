Do consultório à prefeitura: Costinha e os dias difíceis de Três Lagoas

Mesmo com recursos escassos, Costinha articulou obras e projetos que até hoje impactam positivamente Três Lagoas. Um dos principais foi a instalação da unidade do SENAI no município, hoje um dos pilares da formação profissional na região. “Logo que assumi, o Zé Paulo Rimoli me procurou e perguntou: ‘Costinha, vamos trazer o SENAI para Três Lagoas?’ Eu falei: ‘Pode trabalhar com isso que nós vamos arrumar uma área’.”

No apagar das luzes de 1995, Três Lagoas enfrentava um dos momentos mais turbulentos de sua história administrativa. Foi nesse cenário de caos que o médico três-lagoense Darcy da Costa Filho, o “Costinha”, que assumiu interinamente a prefeitura. Vice-prefeito eleito em 1992 ao lado de José Pedro Batiston, Costinha assumiu o comando da cidade após o afastamento do titular, em dezembro de 1995. Ficou no cargo por apenas um ano — até a posse do sucessor, Issam Fares, em dezembro de 1996 —, mas o pouco tempo foi suficiente para deixar marcas que ainda transformam vidas.

Outra conquista importante do curto mandato foi a pavimentação da Avenida Clodoaldo Garcia, no trecho que liga à Filinto Müller, obra viabilizada com apoio do então senador Ramez Tebet e do Ministério dos Transportes. “A gente correu atrás. Ramez me levou a Brasília, nos colocou com ministros, e conseguimos esse investimento. Foi um alento em meio àquela dificuldade.”

Raízes profundas em Três Lagoas

Filho de ferroviário e nascido no bairro Santa Luzia, Costinha cresceu em Três Lagoas, estudou no antigo ginásio 2 de Julho e deixou a cidade em 1959 para estudar Medicina. Voltou em 1975, já formado, e logo passou a atuar na saúde pública, atendendo em postos de saúde e no Hospital Auxiliadora. “Naquela época, não havia plantonista. Quando chamavam a gente para atender criança sem condições de pagar, a gente ia. Hoje tudo mudou.”

A vocação para o cuidado com as pessoas acabou conduzindo Costinha à política. Ele se somou a uma lista de médicos que já haviam governado Três Lagoas, como Bruno Garcia, Pelópidas Gouveia, Miguel Nunes e Antônio João.

“Prefeito ruim, Três Lagoas não terá mais”

Ao avaliar o presente e o futuro da cidade, Costinha é otimista. Vê em Três Lagoas um município em franco crescimento e com capacidade de exigir sempre o melhor dos seus gestores. “Acho que Três Lagoas não terá mais prefeito ruim. Com a receita que tem, com boa vontade e técnicos competentes, basta honestidade e bom senso.”

Ele também enxerga como positivo o fato de o atual prefeito, Cassiano Maia, também ser médico. Para Costinha, o médico tem contato direto com os problemas da população e, por isso, conhece melhor a realidade da cidade. “O médico sente o que o contribuinte sente. Isso facilita muito quando se vai administrar.”