Doadores O- e A- são convocados pelo Hemosul de Três Lagoas

O Hemosul de Três Lagoas está com os estoques de sangue em estado crítico para os tipos O negativo e A negativo. A baixa quantidade de bolsas disponíveis preocupa, especialmente em um período em que a demanda por transfusões se mantém constante nos hospitais e unidades de saúde.

Apesar da necessidade urgente desses tipos específicos, o Hemosul reforça que todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização dos responsáveis); peso acima de 51 kg; em boas condições de saúde.