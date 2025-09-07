Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Estoque crítico

Doadores O- e A- são convocados pelo Hemosul de Três Lagoas

A baixa quantidade de bolsas disponíveis preocupa

Kelly Martins

Demanda por transfusões está alta na região. Foto: Arquivo RCN 67.
Demanda por transfusões está alta na região. Foto: Arquivo RCN 67.

O Hemosul de Três Lagoas está com os estoques de sangue em estado crítico para os tipos O negativo e A negativo. A baixa quantidade de bolsas disponíveis preocupa, especialmente em um período em que a demanda por transfusões se mantém constante nos hospitais e unidades de saúde.

Apesar da necessidade urgente desses tipos específicos, o Hemosul reforça que todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização dos responsáveis); peso acima de 51 kg; em boas condições de saúde.

Notícias Relacionadas

O intervalo entre as doações é de dois meses para homens e três meses para mulheres. É preciso apresentar documento oficial com foto.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos