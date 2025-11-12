Doença renal crônica está entre as 10 mais mortais do mundo, alerta estudo

Silenciosa e muitas vezes desconhecida pela própria vítima, a doença renal crônica (DRC) está entre as dez doenças mais mortais do mundo, segundo um estudo realizado pela Universidade de Nova Iorque. A pesquisa coloca a enfermidade na nona posição do ranking global, com quase 1,5 milhão de mortes registradas em 2023, e aponta que 14% da população mundial pode ter algum grau da doença.

O nefrologista Renato Pontelli, do setor de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, explica que a DRC é caracterizada pela perda progressiva da função dos rins, órgãos responsáveis por filtrar o sangue e eliminar toxinas do corpo.

“Os rins filtram nosso sangue e eliminam produtos do metabolismo. Quando eles perdem essa capacidade, o corpo começa a acumular substâncias tóxicas. Isso acontece de forma lenta, e a maioria das pessoas nem sabe que tem a doença”, explicou Pontelli.

Segundo o médico, há diferentes graus de insuficiência renal, que vão de 1 (mais leve) a 5 (casos em que o paciente precisa realizar hemodiálise). A maior parte dos portadores sequer apresenta sintomas nas fases iniciais.

As principais causas da doença são hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo e uso excessivo de medicamentos, especialmente anti-inflamatórios.

“O abuso de anti-inflamatórios e o descontrole do diabetes são os grandes vilões. Quando o rim é sobrecarregado, a função cai e o risco de complicações aumenta”, alertou o especialista.

Em Três Lagoas, mais de 8,3 mil pessoas sofrem com algum grau de comprometimento renal.

Pontelli também destacou o papel das novas terapias medicamentosas, como os análogos de GLP-1 — entre eles Ozempic e Mounjaro —, que auxiliam no controle da glicose e ajudam a evitar a progressão da DRC.