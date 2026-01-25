Doenças de Verão ligam alerta e podem comprometer as férias das crianças

odos os anos, o período de férias é planejado pela maioria das famílias. O que nem sempre entra no cronograma, no entanto, são os imprevistos que podem comprometer esse planejamento e transformar momentos de descanso em preocupação.



As chamadas doenças de Verão voltam a aparecer com frequência nos consultórios médicos e figuram entre as principais causas de estresse familiar durante as férias. O calor intenso, que tem marcado os últimos meses, é um dos principais responsáveis pelo surgimento de problemas como otite, insolação, diarreia e desidratação.



Médico há quase 50 anos, o pediatra José Augusto Morila Guerra, especialista no cuidado infantil, aponta três doenças como as mais comuns nesta época do ano e que exigem atenção redobrada por parte dos pais. “A otite é a primeira. Nessa época do ano, as crianças passam muito tempo dentro da água, o que facilita o surgimento de infecções no ouvido por conta do acúmulo de água. Esse ambiente é propício para a proliferação de bactérias e pode, sim, deixar a criança afastada das atividades por bastante tempo”, explicou o pediatra.



Segundo o médico apesar de o tratamento ser simples, as dores podem ser intensas. “Enxugar bem os ouvidos é o primeiro passo para evitar o problema. Alguns cuidados caseiros ajudam, mas se a dor persistir, é fundamental procurar um profissional para avaliação e uso de medicamentos adequados”, orientou. Foi justamente a otite que quase comprometeu parte das férias da família da professora Brunna Rocha. A filha, Manuela, desenvolveu uma infecção de ouvido causada pelo excesso de água, e foram necessários dez dias de tratamento. “Ela adora mergulhar. Quando reclamou de dor, levei imediatamente ao médico, porque também tive problemas de ouvido quando criança e sei o quanto incomoda”, relatou Brunna.



O tratamento foi feito com antibiótico e apresentou resultado positivo. Além disso, ela destaca que outros cuidados durante o Verão são indispensáveis. “Protetor solar, muita água, frutas e alimentação adequada. Não abro mão desses cuidados”, afirmou.

Para o médico, insolação e desidratação ocupam o segundo lugar no ranking de ocorrências, por estarem diretamente relacionadas. “As crianças ficam muito tempo expostas ao sol, muitas vezes em horários inadequados. À noite, chegam em casa com febre, desidratadas, e os pais se desesperam. O cuidado é simples: respeitar horários adequados, garantir hidratação constante e evitar sucos industrializados, que têm alta concentração de açúcar”, alertou.



Por fim, o pediatra José Guerra destaca a diarreia como a terceira vilã do Verão. Com o calor, os alimentos estragam mais rápido e aumentam os riscos de infecções intestinais. “A alimentação precisa ser leve, fresca e acompanhada de muita água. Comidas pesadas ou que ficam fora da refrigeração por muito tempo podem causar diarreia e vômitos intensos, afastando a criança das atividades e das férias”, concluiu