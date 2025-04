Dois cavalos e uma égua são furtados de área da prefeitura

Em Três Lagoas, a Polícia Civil registrou um caso de furto qualificado, ocorrido no dia 29 de março de 2025. A vítima, representada pela Prefeitura Municipal, relatou que criminosos invadiram uma área de pastagem no Jardim Novo Aeroporto, subtraindo três animais. Os furtos envolveram dois cavalos machos adultos e uma égua fêmea, todos sem marcação. O local, de responsabilidade da Prefeitura, é destinado à guarda de animais apreendidos por maus tratos, os quais são alimentados duas vezes por semana.

A equipe responsável pela guarda dos animais relatou que no dia 31 de março, ao visitar o local, percebeu que a cerca de tela havia sido cortada e que os três animais haviam sido levados. Os cavalos são descritos como sendo de cores branca e marrom claro, com características como um dos cavalos sendo cego de um olho, e a égua castanho escuro, que apresenta uma mancada em uma das patas traseiras. A falta de câmeras de segurança e a ausência de perícia no local dificultaram a investigação.