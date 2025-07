Dois idosos são vítimas de golpes eletrônicos em Três Lagoas

Duas pessoas procuraram a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) na quarta-feira (23), em Três Lagoas, para registrar boletins de ocorrência relacionados a fraudes eletrônicas. As vítimas, um homem de 76 anos e uma mulher de 59, relataram prejuízos causados por golpistas que se passaram por familiares e órgãos oficiais.

O primeiro caso envolveu um idoso de 76 anos que perdeu R$ 1.200 após ser enganado por criminosos que se passaram por seu filho. Segundo relatado na delegacia, ele recebeu mensagens por WhatsApp de um número com a foto e nome do filho, solicitando dinheiro para pagamento de um boleto. Sem desconfiar da fraude, o homem realizou a transferência para a conta indicada pelos golpistas. Após o envio do valor, os criminosos pediram mais R$ 1.000, alegando que ainda faltava para quitar a dívida. Nesse momento, o idoso desconfiou e entrou em contato com a nora, que informou que o celular do filho havia sido clonado. Só então ele percebeu que havia sido vítima de um golpe e procurou a Depac para registrar a ocorrência.