Dois suspeitos de roubo com cárcere privado são presos em Três Lagoas e Andradina

A Força Tática da Polícia Militar de Três Lagoas prendeu, na noite de sábado (23), um homem de 23 anos suspeito de envolvimento em um roubo à mão armada com cárcere privado ocorrido no último dia 14, na cidade de Selvíria. No mesmo dia, a Polícia Militar de Andradina (SP) prendeu um segundo suspeito, de 33 anos, que também teria participado do crime.

De acordo com a PM, o roubo aconteceu quando criminosos encapuzados invadiram a residência de um comerciante em Selvíria, amarraram a esposa da vítima, trancaram o restante da família em um cômodo e levaram diversos pertences, além de fugir com o carro da família, um Hyundai HB20.

Desde então, as equipes policiais vinham investigando o caso. Neste sábado, um dos cartões bancários da vítima foi utilizado em uma conveniência no bairro São João, em Três Lagoas. A vítima foi alertada via aplicativo do banco e acionou a PM, que se deslocou até o local e conseguiu imagens de câmeras de segurança mostrando o suspeito fazendo compras com o cartão roubado.