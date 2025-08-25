Dois suspeitos de roubo com cárcere privado são presos em Três Lagoas e Andradina

A Força Tática da Polícia Militar de Três Lagoas prendeu, na noite de sábado (23), um homem de 23 anos suspeito de envolvimento em um roubo à mão armada com cárcere privado ocorrido no último dia 14, na cidade de Selvíria. No mesmo dia, a Polícia Militar de Andradina (SP) prendeu um segundo suspeito, de 33 anos, que também teria participado do crime.
De acordo com a PM, o roubo aconteceu quando criminosos encapuzados invadiram a residência de um comerciante em Selvíria, amarraram a esposa da vítima, trancaram o restante da família em um cômodo e levaram diversos pertences, além de fugir com o carro da família, um Hyundai HB20.
Desde então, as equipes policiais vinham investigando o caso. Neste sábado, um dos cartões bancários da vítima foi utilizado em uma conveniência no bairro São João, em Três Lagoas. A vítima foi alertada via aplicativo do banco e acionou a PM, que se deslocou até o local e conseguiu imagens de câmeras de segurança mostrando o suspeito fazendo compras com o cartão roubado.
Pouco tempo depois, os policiais localizaram o homem de 23 anos. Na casa dele, foram encontrados uma bolsa feminina, documentos e semijoias pertencentes à vítima. Em uma videochamada, a família confirmou que os objetos eram deles. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que os itens foram repassados por comparsas que estariam escondidos na cidade de Andradina.
Com as informações fornecidas, a PM paulista foi acionada e conseguiu localizar um segundo suspeito, de 33 anos, hospedado em um hotel na cidade. Ele estava usando um relógio e dois anéis que também pertenciam à família vítima do roubo. O homem alegou ter pago R$ 40 pelos itens a um desconhecido, cuja identidade e paradeiro não soube informar.
Ambos os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para as respectivas delegacias de Polícia Civil de Três Lagoas e Andradina, onde foram autuados. Eles seguem à disposição da Justiça e responderão por roubo qualificado e associação criminosa. A polícia continua investigando o caso para localizar outros envolvidos.