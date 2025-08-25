Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Crime

Dois suspeitos de roubo com cárcere privado são presos em Três Lagoas e Andradina

Identidade dos suspeitos foi possível após suspeito usar cartão da vítima em conveniência

Alfredo Neto

Após ser preso, suspeito dedurou os comparsas e segundo suspeito pode ser preso pela PM de São Paulo em um hotel de Andradina (SP). Foto: Arquivo.
Após ser preso, suspeito dedurou os comparsas e segundo suspeito pode ser preso pela PM de São Paulo em um hotel de Andradina (SP). Foto: Arquivo.

A Força Tática da Polícia Militar de Três Lagoas prendeu, na noite de sábado (23), um homem de 23 anos suspeito de envolvimento em um roubo à mão armada com cárcere privado ocorrido no último dia 14, na cidade de Selvíria. No mesmo dia, a Polícia Militar de Andradina (SP) prendeu um segundo suspeito, de 33 anos, que também teria participado do crime.

De acordo com a PM, o roubo aconteceu quando criminosos encapuzados invadiram a residência de um comerciante em Selvíria, amarraram a esposa da vítima, trancaram o restante da família em um cômodo e levaram diversos pertences, além de fugir com o carro da família, um Hyundai HB20.

Desde então, as equipes policiais vinham investigando o caso. Neste sábado, um dos cartões bancários da vítima foi utilizado em uma conveniência no bairro São João, em Três Lagoas. A vítima foi alertada via aplicativo do banco e acionou a PM, que se deslocou até o local e conseguiu imagens de câmeras de segurança mostrando o suspeito fazendo compras com o cartão roubado.

Notícias Relacionadas

Pouco tempo depois, os policiais localizaram o homem de 23 anos. Na casa dele, foram encontrados uma bolsa feminina, documentos e semijoias pertencentes à vítima. Em uma videochamada, a família confirmou que os objetos eram deles. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que os itens foram repassados por comparsas que estariam escondidos na cidade de Andradina.

Com as informações fornecidas, a PM paulista foi acionada e conseguiu localizar um segundo suspeito, de 33 anos, hospedado em um hotel na cidade. Ele estava usando um relógio e dois anéis que também pertenciam à família vítima do roubo. O homem alegou ter pago R$ 40 pelos itens a um desconhecido, cuja identidade e paradeiro não soube informar.

Ambos os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para as respectivas delegacias de Polícia Civil de Três Lagoas e Andradina, onde foram autuados. Eles seguem à disposição da Justiça e responderão por roubo qualificado e associação criminosa. A polícia continua investigando o caso para localizar outros envolvidos.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos