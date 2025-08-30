Drones iniciam mapeamento da Vila Raimundo para regularização fundiária

Drones de uma empresa contratada pela Agência Estadual de Habitação de Mato Grosso do Sul (Agehab) iniciaram nesta quinta-feira (28), no distrito da Vila Raimundo, em Paranaíba, o levantamento topográfico georreferenciado, essencial para medir a área e elaborar o mapa dos terrenos, visando a regularização fundiária.



A ação faz parte do esforço conjunto da equipe de Regularização Fundiária da Agehab e do Departamento de Habitação da prefeitura para titulação das propriedades. O processo já avançou com o início da coleta de documentos dos moradores, etapa que antecede a regularização em cartório e a posterior emissão dos títulos de propriedade.



Localizado no km 60 da BR-158, o distrito da Vila Raimundo abriga moradores há mais de 50 anos. A falta de documentação legal tem impedido a chegada de melhorias, como a cobertura da quadra de esportes da escola municipal João Chaves, cujo recurso foi perdido pela ausência de registros oficiais.



Na primeira reunião com os moradores, foi possível perceber a descrença em relação à tão sonhada titulação, já que o tema foi explorado politicamente em gestões anteriores.

O gerente de Regularização Fundiária da Agehab, Raphael Bacchi Braga, garantiu que aqueles que apresentarem a documentação poderão obter o esperado título de propriedade dos imóveis.