Duas apostas dividem prêmio recorde da Dupla de Páscoa

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso especial da Dupla de Páscoa, sorteado neste sábado (19), e vão dividir o prêmio recorde de R$ 50,3 milhões. Cada uma receberá R$ 25,1 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, uma das apostas foi feita pela internet e a outra em uma lotérica de São Paulo (SP).

No segundo sorteio, também houve dois ganhadores. Um apostador de Leme (SP) e um bolão com 15 cotas registrado em Cotia (SP) vão receber R$ 2,4 milhões cada.

Os números sorteados no primeiro concurso foram: 05 – 18 – 22 – 27 – 31 – 46. No segundo, saíram: 02 – 07 – 31 – 45 – 46 – 47.

Na faixa de cinco acertos do primeiro sorteio, 1.048 apostas foram premiadas com R$ 4.182,91. No segundo, 805 bilhetes acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 4.901,02 cada.

Esta foi a nona edição da Dupla de Páscoa, modalidade que, assim como a Mega-Sena da Virada e a Lotofácil da Independência, não acumula. Se não houver ganhadores com seis acertos, o prêmio é repassado para quem acerta cinco, e assim por diante.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 143,01 milhões, com mais de 57 milhões de apostas registradas. O prêmio principal deste ano é 33,86% maior que o do ano passado, quando dois apostadores dividiram R$ 37,5 milhões.

Valores acima de R$ 2.259,20 só podem ser sacados nas agências da Caixa. O banco recomenda que o apostador escreva nome completo e CPF no verso do bilhete premiado, tornando-o nominal. No caso de bolões, cada participante pode fazer o mesmo no recibo individual da cota.

Os prêmios das loterias prescrevem em 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores não resgatados são transferidos para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme determina a Lei 13.756/2018.

Mega-Sena

O concurso 2.854 da Mega-Sena também teve ganhador. Uma aposta feita em Concórdia (SC) levou sozinha o prêmio de R$ 52 milhões. Os números sorteados foram: 02 – 13 – 16 – 31 – 44 – 55.

Na faixa de cinco acertos, 101 apostas vão receber R$ 48,3 mil cada.