Duas escolas municipais ganham novas salas para atender 120 alunos em tempo integral

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) inaugurou a ampliação das escolas municipais Professora “Elaine de Sá Costa” e General “Nelson Custódio de Oliveira”. As duas instituições contam, agora, com três novas salas cada uma destinadas ao Projeto Escola de Tempo Integral (Proeti), atendendo 120 alunos em cada unidade.

As obras incluíram a construção das salas de aula totalmente mobiliadas e equipadas, além de dois banheiros comuns e dois adaptados para pessoas com deficiência. Uma quadra esportiva coberta também foi incorporada ao espaço. Essas melhorias visam criar um ambiente adequado para as atividades complementares do Proeti e fortalecer a educação integral na Rede Municipal de Ensino (Reme). O projeto visa atender 360 estudantes, sendo 120 por unidade de ensino, com atendimento em período integral.

Sobre o PROETI