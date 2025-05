Duas ruas ligadas à Lagoa Maior passam a ter sentido único; saiba quais são

Para tentar melhorar a viabilidade do trânsito urbano, a Prefeitura de Três Lagoas está realizando algumas alterações de mobilidade. Na quarta-feira (7), começou a alteração do sentido de mais duas ruas nas imediações da Lagoa Maior, região central da cidade As ruas João Marchesi e Manoel Ferreira agora passam a operar em sentido único.

A rua João Marchesi, no trecho entre as ruas Aldair Rosa de Oliveira e Urias Ribeiro, segue no sentido do bairro Mais Parque. Já a rua Manoel Ferreira terá sentido único em direção à Lagoa, também da Circular da Lagoa até a rua Urias Ribeiro.