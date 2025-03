Dupla de Páscoa: apostas para concurso começam nesta segunda-feira

Oportunidade

Confira as 291 vagas disponíveis na Casa do Consumidor nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (17), estão disponíveis 291 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h. Confira as vagas: AÇOUGUEIRO 04 AGENTE DE PATIO 01 AGENTE DE RECICLAGEM DE MATERIAIS […]