Dupla de vôlei três-lagoense irá disputar o Torneio de Seleções do Rio de Janeiro

Duas jovens atletas de Três Lagoas foram convocadas para representar Mato Grosso do Sul no Torneio de Seleções de Voleibol, que será realizado em Saquarema, no Rio de Janeiro. Gabrielly Maria Nascimento Dias, que fará sua estreia, e Maria Vitória Nonato Garcia, que participa pela segunda vez, foram selecionadas entre 180 jogadoras que disputaram apenas 12 vagas.
As seletivas aconteceram em Campo Grande e, segundo as atletas, a ansiedade foi grande diante da concorrência.
“Foi com muito esforço, muito frio na barriga, mas ao mesmo tempo eu estava confiante, porque sabia que, dando o meu melhor, teria um bom resultado”, destacou Dias.
Maria Vitória Nonato Garcia, conhecida como Mavi, ressaltou a diferença do nível de jogo no torneio nacional.
“É totalmente diferente daqui do Mato Grosso do Sul. As meninas são o dobro do nosso tamanho, o volume de jogo é bem mais alto e avançado, mas isso serve de aprendizado”.
Antes de embarcarem para o Rio de Janeiro, no dia 8 de setembro, as atletas participam de uma semana intensiva de treinos em Campo Grande, a partir do dia 30 de agosto.
O técnico das jovens em Três Lagoas, Adilson Machado, comemorou a convocação e destacou a importância do feito para inspirar outras atletas.
“Hoje temos 150 meninas treinando na escolinha de vôlei. Essas conquistas se tornam referência para as mais novas, que passam a sonhar em também vestir a camisa da seleção”, afirmou.
Além da chance de representar o estado, o torneio em Saquarema será uma vitrine para a Seleção Brasileira Sub-16, já que olheiros nacionais estarão presentes para avaliar os destaques da competição.