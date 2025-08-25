Dupla de vôlei três-lagoense irá disputar o Torneio de Seleções do Rio de Janeiro

Duas jovens atletas de Três Lagoas foram convocadas para representar Mato Grosso do Sul no Torneio de Seleções de Voleibol, que será realizado em Saquarema, no Rio de Janeiro. Gabrielly Maria Nascimento Dias, que fará sua estreia, e Maria Vitória Nonato Garcia, que participa pela segunda vez, foram selecionadas entre 180 jogadoras que disputaram apenas 12 vagas.

As seletivas aconteceram em Campo Grande e, segundo as atletas, a ansiedade foi grande diante da concorrência.

“Foi com muito esforço, muito frio na barriga, mas ao mesmo tempo eu estava confiante, porque sabia que, dando o meu melhor, teria um bom resultado”, destacou Dias.

Maria Vitória Nonato Garcia, conhecida como Mavi, ressaltou a diferença do nível de jogo no torneio nacional.